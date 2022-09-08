تُستكمل مباريات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين بإقامة مباراتين غدًا الجمعة في الجولة الثالثة من عمر البطولة.

وستكون المباراة الأولى بين فريقي الاتفاق والباطن في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة، بينما المباراة الثانية بين فريقي الاتحاد والرائد في تمام التاسعة من مساء الغد بتوقيت المملكة.

3 مباريات اليوم في دوري روشن:

وتبدأ مباريات اليوم الخميس في الدوري، عند الساعة 6:30 مساء بمواجهة الخليج ضد العدالة على إستاد الأمير محمد بن فهد، وتتشابه ظروف الفريقين، حيث إنهما يبحثان عن الفوز الأول هذا الموسم، بعد خسارتهما أول جولتين.

ويلعب الوحدة ضد أبها عند الساعة التاسعة مساء على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، ويسعى فرسان مكة لاستغلال عاملي الأرض والجمهور وحصد أول 3 نقاط، ويأمل الفريق الأبهاوي مواصلة انتفاضته وتحقيق الفوز الثاني تواليًا.

كذلك تُختتم مباريات اليوم، بلقاء الشباب ضد الطائي عند التاسعة مساء على إستاد الأمير فيصل بن فهد، ويدخل الفريقان المواجهة بهدف مواصلة التألق وتحقيق الفوز الثالث على التوالي.

الهلال افتتح الجولة الثالثة بفوز ثمين على الفتح:

وكان الهلال افتتح الجولة الثالثة يوم الأحد الماضي بالفوز على نادي الفتح بهدف دون رد سجله الأرجنتيني لوسيانو فييتو.