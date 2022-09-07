تترقب الجماهير مباريات اليوم في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، وسط منافسة من الفرق لتحقيق انطلاقة قوية.

موعد مباريات اليوم

وتنطلق مباريات اليوم عند الساعة 7:45 مساء بتوقيت السعودية بمواجهتين، حيث يلعب أياكس أمستردام مع جلاسكو رينجرز على ملعب “يوهان كرويف آرينا”، وفرانكفورت وسبورتنج لشبونة في ملعب “دويتشه بنك بارك”.

وتُقام المباريات المتبقية في دوري أبطال أوروبا عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، حيث يلعب نابولي مع ليفربول على ملعب “دييغو أرماندو مارادونا”، أتيتيكو مدريد ضد بورتو على ملعب “واندا ميتروبوليتانو”.

ويحل باير ليفركوزن ضيفًا على كلوب بروج في ملعب “يان بريدل”، ويواجه برشلونة فريق فيكتوريا بلزن على ملعب “سبوتيفاي كامب نو”، ويلعب إنتر ميلان مع بايرن ميونيخ في ملعب “جوسيبي مياتسا”، ويستضيف توتنهام فريق مارسيليا.

انطلاق دوري أبطال أوروبا

وكانت منافسات النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا قد انطلقت بالأمس، وشهدت تحقيق الفرق الكبرى، ومنهم؛ ريال مدريد، مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان لانتصارات عريضة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).