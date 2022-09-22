تزينت عدد من مباني وبوابات الجامعات احتفالًا، باليوم الوطني للمملكة الـ92، الذي يحل غدًا الجمعة الموافق 23 سببتمبر.

واكتست بوابات ومباني جامعة الملك سعود باللون الأخضر، للاحتفال باليوم الوطني الـ92، كما توشح مبنى إدارة تعليم الخرج باللون الأخضر ابتهاجاً بهذه المناسبة الكريمة.

الحدود الشمالية تتزين

كما تزينت مدن ومحافظات منطقة الحدود الشمالية باللون الأخضر، وعلقت 6000 علم في الشوارع والميادين العامة احتفاءً باليوم الوطني.

عروض متنوعة

وتحتفل المملكة باليوم الوطني الـ 92، بإطلاق فعاليات متنوعة وعروض ضخمة.

وجاء شعار اليوم الوطني لعام 1444هـ تحت عنوان”هي لنا دار”، ليعكس الهوية السعودية والانتماء لهذا البلد العريق، إضافة إلى الطموح المتمثل في رؤية المملكة 2030.

وأطلق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، برنامج فعاليات وأنشطة اليوم الوطني تحت شعار «هي لنا دار»، وهو الأضخم في تاريخ الاحتفالات الوطنية، وتستمر فعالياته على مدى 9 أيام في مختلف مناطق المملكة حتى 26 سبتمبر الجاري.