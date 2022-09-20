أنهت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، استعداداتها للعمل أثناء اليوم الوطني الثاني والتسعين للمملكة العربية السعودية حيث اكتسى مبنى الرئاسة باللون الأخضر احتفاءً بهذه المناسبة.

استعدادات ميدانية

كما تزينت ممرات وأروقة الرئاسة وفروعها باللوحات والشعارات التي تحلَّت بعبارات تعزز الوطنية وتذكر بنعمة الوطن. وفي ذات الوقت أنهى ثلاثة عشر فرعًا تابعًا للرئاسة العامة في مناطق مختلفة من المملكة العربية السعودية استعداداتهم الميدانية والتوعوية للمشاركة الفاعلة في اليوم الوطني حيث جهزت الخطط الميدانية والتوعوية للعمل أثناء إجازة اليوم الوطني مع التركيز على الحضور الفاعل في الأماكن العامة والمركزية، إضافة إلى إنارة مباني الفروع باللون الأخضر المضيء مع تزينها بتصاميم فنية خاصة للعناية بهذه المناسبة الغالية علينا جميعًا.

الإسهام والمشاركة

الجدير بالذكر أن عناية الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في اليوم الوطني تركز على الإسهام والمشاركة بنجاح في هذه الفعالية، بمتابعة واهتمام معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.