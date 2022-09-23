تمتلك المملكة، عددًا من المتاحف المتنوعة ما بين التاريخية والفنية والإسلامية، والتي تتحدث عن عراقة السعودية وتراث مدنها.

ونشرت قناة “العربية”، قائمة بعدد من المتاحف التي يمكن للمواطنين زيارتها في اليوم الوطني الـ92 الذي يحل اليوم الجمعة.

صقر الجزيرة

وتتضمن القائمة، متحف “صقر الجزيرة” الذي يعد أهم متاحف المملكة المهتمة بالطيران وعلومه، حيث تم افتتاحه في عام 1999 بالرياض.

ويسلط المتحف الضوء على التطور التاريخي لسلاح الطيران، وتستعرض قاعاته مسيرة نجاح مستمرة لأكثر من مئة عام، انطلاقًا من اهتمام الملك عبدالعزيز بامتلاك قوة جوية تحمي سماء الوطن.

ولا يقتصر دور المتحف على إبراز الماضي فقط، بل يشكل مزيجا بين الماضي القديم من مقتنيات وطائرات ووثائق تاريخية وبين الحاضر وما توصل إليه الطيران من تقدم تقني كبير.

متحف عبدالرؤوف خليل

متحف عبدالرؤوف خليل في جدة والذي يُعرف أيضًا بمتحف “الطيبات”، ويعد من أقدم وأهم المتاحف بالمملكة، وهو متخصص لتقديم صورة دقيقة ومفصلة عن مدينة جدة وتاريخها العريق من فترة ما قبل الإسلام حتى العصر الحالي.

يقع المتحف في حي الفيصلية وهو مكون من مجمع متعدد الغرف يعكس الطراز المعماري للمدينة القديمة مع رواشينها ذات الزخارف الخشبية والمرجانية.

دار المدينة المنورة

تم افتتاح متحف دار المدينة المنورة بشكل رسمي في عام 2011م، وهو يهدف إلى إثراء المعرفة في العلوم والأبحاث المتخصصة في تاريخ المدينة المنورة.

ويعتبر هذا المتحف أول وأكبر متحف متخصص في تاريخ المدينة المنورة وتراثها العمراني والحضاري، ويسلّط الضوء على صفحات ناصعة من تاريخ المدينة ويكشف معالم إرثها وحضارتها الإسلامية وعبق تاريخها المجيد.

يتميز باستعراضه مجموعة كبيرة من المقتنيات والمجسمات التي تنقل صورة حية عن معالم تاريخ المدينة المنورة والمملكة.

متحف إثراء

تم افتتاح متحف إثراء عام 2016م، بمدينة الظهران، ويعد “آلة زمن” تجمع ما بين الفن الحديث والمعاصر من جهة، والتراث السعودي والفن الإسلامي والتاريخ الطبيعي لشبه الجزيرة العربية من جهة أخرى.

ويضم المتحف 4 صالات متخصصة توفر للزوار رحلة فريدة من نوعها، عبر مجموعة من المعارض التفاعلية، وصالات العرض الخاصة، والجولات المتخصصة، والمعارض المؤقتة، ومجموعات دائمة متنامية من الأعمال الفنية والحرفية تمثل ثقافات ثرية من المملكة ودول العالم.

المتحف الوطني السعودي

المتحف الوطني السعودي هو أحد أهم المعالم الرئيسية بمدينة الرياض، وواحد من أكبر متاحف المملكة.

يتميز بتصميمه الفريد الذي تم استلهامه من ألوان وأشكال الكثبان الرملية المحيطة بمدينة الرياض، ويحتل جزءًا مهمًا من مركز الملك عبدالعزيز التاريخي.

تم افتتاحه عام 1999م ليضم بين جنباته الكثير من التحف الأثرية ذات القيمة العالية والدلالات التاريخية، التي يعود بعضها إلى عصور ما قبل التاريخ