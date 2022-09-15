متجاوزة روسيا.. السعودية ثاني أكبر مصدر نفطي للهند في أغسطس | صحيفة المواطن الإلكترونية

وحسب البيانات، جرى شحن 863,950 برميلًا يوميًا من الخام من السعودية إلى الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، بارتفاع 4.8 بالمئة عن الشهر السابق، في حين تراجعت المشتريات من روسيا 2.4 بالمئة إلى 855,950 برميلًا يوميًا.

وعلى الرغم من ارتفاع السعودية، إلا أنه انخفضت حصة النفط من منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) إلى الهند إلى 59.8 بالمئة، وهو أدنى مستوى في ما لا يقل عن 16 عاماً مع خفض الهند الواردات من إفريقيا.

الهند ثاني أكبر مشتر للنفط الروسي

وجاءت الهند كثاني أكبر مشتر للنفط الروسي بعد الصين بعدما خفض آخرون مشترياتهم عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في أواخر فبراير.

وتواصل واردات الهند الشهرية من النفط الروسي التراجع بعدما سجلت رقمًا قياسيًا في يونيو، إذ قلصت موسكو التخفيضات المعروضة على نفطها.

وفي أغسطس أيضًا، ظلت الإمارات رابع أكبر مورّد نفطي للهند، بينما أزاحت قازاخستان الكويت لتصبح في المرتبة الخامسة.