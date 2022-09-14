أكد مساعد وزير الصحة والمتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن استخدام البيانات والذكاء الاصطناعي سيحقق مستهدفات القطاع الصحي.

فيديو | مساعد وزير الصحة والمتحدث الرسمي د. محمد العبد العالي: استخدام البيانات والذكاء الاصطناعي سيحقق مستهدفات القطاع الصحي #قمة_الذكاء_الاصطناعي#GlobalAISummit#الإخبارية pic.twitter.com/rwwuugwpvk — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 14, 2022

مستهدفات القطاع:

وتابع خلال كلمة له في اليوم الثاني للقمة العالمية للذكاء الاصطناعي بنسختها الثانية، أن البيانات والذكاء الاصطناعي هما ممكنان رئيسيان في تحقيق جميع مستهدفات القطاع.

ولفت إلى أن وزارة الصحة والهيئة الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي قد أسسا مركزًا للذكاء الاصطناعي في الوزارة؛ بهدف دعم وتوحيد الجهود الوطنية لزيادة المعرفة والتجارب في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.

الذكاء الاصطناعي:

وتابع أنه خلال فترة زمنية قصيرة تم دراسة 100 حالة من استخدام الذكاء الاصطناعي، وتم التركيز على 3 حالات تشمل السكري واضطرابات الأوعية الدموية وشرايين القلب، مشيرًا إلى أن اختيار هذه الحالات الثلاث يتوافق مع المستهدفات التي يتطلع القطاع إلى تحقيقها.