أكد متحدث الموارد البشرية، سعد آل حماد، أنه سيتم إغلاق مكاتب الاستقدام فورًا في حالة عدم الالتزام بأسعار العمالة المنزلية، موضحًا أن تأمين العمالة المنزلية قريب جدًّا.

فيديو | متحدث الموارد البشرية سعد آل حماد لـ #الراصد: سنسحب تراخيص مكاتب الاستقدام فورا في حالة عدم الالتزام بأسعار العمالة المنزلية.. وتأمين العمالة المنزلية قريب جدا pic.twitter.com/FFNBugHzbp — الراصد (@alraasd) September 14, 2022

التعاقد عبر منصة مساند:

وأضاف آل حماد، لبرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، نهدف أن يكون المواطن وصاحب المنشأة أن يكون على وعي بما تقدمه المملكة والوزارة من إمكانيات ومبادرات الكل يستفيد منها.

وتابع متحدث الموارد البشرية، أن المواطن يجب أن يكون واعيًا ليتعاقد فقط عبر منصة مساند؛ حتى لا يتورط في أي ممارسات غير صحيحة.