أعلن نادي الشباب، اليوم الخميس، عن خضوع نجم الفريق الأول لكرة القدم، متعب الحربي لعملية جراحية ناجحة.

جراحة لمتعب الحربي

وذكر نادي الشباب عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن متعب الحربي أجرى عملية جراحية في قرنية العين تكللت بالنجاح، وتمنى للاعب الشفاء العاجل والعودة سريعًا للملاعب.

وتفاعلت الجماهير مع تغريدة نادي الشباب، وقال سليمان الفوزان: “الحمدالله على السلامة.. أجر وعافية”، وقال يحيى هادي آل عباس: “ألف سلامة على متعب الحربي.. ما يشوف شر إن شاء الله”، وكتب سالم آل كيب: “تمنيت أن يأجلها لنهاية الموسم، ولكن الله يكتب له اللي في خير”.

الشباب بالدوري

على الجانب الآخر، بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب منافسات دوري روشن السعودي بشكل مميز، حيث نجح في تحقيق 4 انتصارات متتالية وهو الأقوى هجوميًّا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويتصدر الليوث جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، وبفارق الأهداف عن الهلال، وذلك قبل مباراته المقبلة ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، يوم 2 أكتوبر.