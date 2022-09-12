أكد خبير الأرصاد الجوية والفلك خالد الزعاق، أن الرطوبة تستمر في الخليج لمدة ثلاثة أشهر هي: يوليو وأغسطس وسبتمبر.
الرطوبة في #الخليج متى تبدأ ومتى تنتهي؟
التفاصيل في #تقويم مع خالد الزعاق.#نشرة_الرابعة#السعودية@dralzaaq pic.twitter.com/wXgNXdGkFy
— العربية برامج (@AlArabiya_shows) September 12, 2022
شدة وضعف:
وقال الزعاق خلال فيديو له عبر قناة العربية: إن الرطوبة تستمر في الخليج بين شدة وضعف، حيث تبدأ في أواخر شهر يونيو مع بداية موسم الجوزاء وتنتهي في أوائل شهر أكتوبر مع بداية موسم الوسم.
سبب الرطوبة:
ولفت إلى أن الرطوبة تتكون نتيجة وجود ارتفاع حول المسطحات المائية وتؤثر على اليابسة مع وجود الرياح التي تنقلها، مشيرًا إلى أن شدة الرطوبة تكون طيلة شهري يوليو وأغسطس بمواسم: المرزم والكليبين وسهيل، وأشدها مع طلوع موسم الخامس الذي يبدأ مع بداية موسم سهيل.
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