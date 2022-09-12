أكد خبير الأرصاد الجوية والفلك خالد الزعاق، أن الرطوبة تستمر في الخليج لمدة ثلاثة أشهر هي: يوليو وأغسطس وسبتمبر.

شدة وضعف:

وقال الزعاق خلال فيديو له عبر قناة العربية: إن الرطوبة تستمر في الخليج بين شدة وضعف، حيث تبدأ في أواخر شهر يونيو مع بداية موسم الجوزاء وتنتهي في أوائل شهر أكتوبر مع بداية موسم الوسم.

سبب الرطوبة:

ولفت إلى أن الرطوبة تتكون نتيجة وجود ارتفاع حول المسطحات المائية وتؤثر على اليابسة مع وجود الرياح التي تنقلها، مشيرًا إلى أن شدة الرطوبة تكون طيلة شهري يوليو وأغسطس بمواسم: المرزم والكليبين وسهيل، وأشدها مع طلوع موسم الخامس الذي يبدأ مع بداية موسم سهيل.