توقع د. عبدالله ‌المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية، بداية فصل الخريف.

وقال د. عبدالله ‌المسند، في مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”، ردًّا على سؤال متى يبدأ فصل الخريف؟ بقوله:

موعد بداية فصل الخريف:

– وفقًا لتقسيم الأرصاد العالمية يبدأ الخريف اليوم في 1 سبتمبر.

– وفقًا لحساب الأنواء يكون في 6 سبتمبر.

– وفقًا لحركة الأرض حول الشمس، وتعامد الشمس على خط الاستواء يكون في 23 سبتمبر.

– وفقًا لمقترحي المبني على خصائص الأجواء في السعودية يبدأ في 1 أكتوبر.