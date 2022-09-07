قدمت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مثالاً توضيحياً لأحد تعديلات لائحة ضريبة التصرفات العقارية التي استثنت تصرفات إضافية من استحقاق الضريبة.

استثناء:

وبينت الهيئة عبر حسابها بموقع تويتر، أنه يستثنى من الضريبة التصرف في العقار من قبل أي شخص لمطور عقاري مرخص لمزاولة أنشطة البيع والتأجير على الخارطة، على أن يكون العقار مخصصاً لأحد مشاريع البيع على الخارطة.

قصة محمد:

وضربت الهيئة مثلًا بأن يقوم شخص “محمد” بنقل أرض مملوكة له لمطور عقاري ليتم بناء عدد من الوحدات السكنية عليها، ويتم الاستثناء في حال تحقق أمرين؛ الأول عندما يكون المطور العقاري مرخصاً لمزاولة أنشطة البيع على الخارطة.

أما الأمر الثاني فهو أن يكون العقار الذي نقله “محمد” مخصصاً لأحد مشاريع البيع على الخارطة، ومرخصاً له بذلك.