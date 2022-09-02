قالت مجلة Traveling Lifestyle الأمريكية المتخصصة في مجالي السياحة والسفر، إن رياح التغيير تجتاح السعودية تحت رؤية 2030 والتي أقرت بأهمية تنويع اقتصادها لاحتضان المزيد من الإيرادات بعيدًا عن النفط، وفي هذا الإطار جاءت السياحة ركنًا أساسيًا في برنامج التحول.

وتابع التقرير: من خلال رؤية السعودية 2030، سعت المملكة لدخول مجال السياحة، وستصبح بفضل العديد من الخطوات، وجهة سفر مثالية في المستقبل القريب.

وسلط تقرير المجلة الأمريكية الضوء على المخطط والاستراتيجيات الضخمة للمملكة، قائلًا إن رؤية السعودية 2030 تسعى لفتح أبواب المملكة للعالم، ومن أجل ذلك تم إنشاء مشاريع سياحية عملاقة.

المشاريع العملاقة في السعودية

ضخت الحكومة السعودية مليارات الدولارات واستثمرت في مشاريع سياحية ضخمة في جميع أنحاء البلد، وأبرز مثال على ذلك نيوم وهي مدينة مستقبلية عملاقة.

هناك أيضًا مشروع البحر الأحمر السياحي الفاخر، وهو يشمل محمية طبيعية شاسعة تتكون من حوالي 90 جزيرة نقية وبراكين خامدة ومواقع تراثية بالإضافة إلى مناطق الغوص في الشعاب المرجانية.

ثم هناك أمالا الذي ينقل الضيوف في رحلة تحول من خلال خلواته الصحية الراقية والمنتجعات الفاخرة والأنشطة الترفيهية.

إعادة تطوير المواقع التاريخية

وبالنسبة لمنطقة العلا، بُذلت جهود لتشجيع الزائرين على زيارة المدينة التاريخية والتي شيدها الأنباط منذ حوالي 2000 عام، هناك كذلك مدينة ينبع الساحلية وواحة الأحساء التي يبلغ عمرها 6000 عام، وتتضمن 2.5 مليون شجرة نخيل.

المبادرات السياحية

اتخذت الحكومة السعودية خطوات ووضعت خططًا لزيادة الطلب على السياحة بشكل كبير في السنوات المقبلة، وتريد المملكة جذب 100 مليون سائح في عام 2030.

ومن أبرز المبادرات التي تم اتخاذها لتحقيق ذلك الهدف إصدار التأشيرة السياحية السعودية في سبتمبر 2019، حيث مُنح المسافرون من 49 دولة فرصة زيارة المملكة لأغراض السياحة غير الدينية.

وبالإضافة إلى ما سبق، شاركت السياحة في العديد من المعارض السياحية المحلية والدولية بينما تقوم في الوقت نفسه بإدارة وتسويق الوجهات السياحية والمواقع والمنتجات ومسارات الرحلات داخليًا وخارجيًا.

واختتم تقرير المجلة قائلًا: نتيجة لذلك، فمن المرجح للغاية أن تكون السعودية وجهة السفر المثالية للعديد من السياح الذين يرغبون في تجربة أنواع مختلفة من الأنشطة والمغامرات في المستقبل القريب.