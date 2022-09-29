مجموعة شلهوب تعلن وظائف في 7 مدن

أعلنت مجموعة شلهوب عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) فرصًا وظيفية وتدريبية (لحملة الثانوية فأعلى) في 7 مدن بالمملكة (الرياض، جدة، الدمام، حفر الباطن، الخبر، الظهران، أبها)، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.