كرم محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط، صباح اليوم الأربعاء، الطالب مشعل الشهراني، بمدرسته ابتدائية ابن النفيس أمام زملائه، تقديرًا لموقفه مع شقيقتيه.

وثمن مشيط موقف الطالب بعد ظهوره مؤخرا في صورة تلقائية حاملاً حقيبتَي شقيقتيه، أثناء اصطحابهما إلى المنزل.

جاء ذلك التكريم بحضور وكيل المحافظة ومدير مكتب التعليم.



طفل يحمل معاني الرجولة

وكان علي الشيخ، قد نشر صورة الطفل يوم أمس وعلق عليها بالقول: “وطن يولد أطفاله رجالًا”، وعلى الفور تم تداول الصورة على نطاق واسع مع تعليقات تحمل كلمات الثناء والشكر على صنيع الطفل.

وقالت إحدى المغردات: “تذكرت أخوي- الله يحفظه- كنت أنام بالسيارة وأنا راجعة من الجامعة.. ويوم نوصل يشيلني على كتفه ويطلعني البيت”، وعلقت مغردة أخرى بالقول: ”التصرفات اللي فيها تحمل مسؤولية عن الأنثى أو خدمة ومساعدة لها تسمى عندنا رجولة ونبل”. في حين قالت مغردة أخرى: “البنت مهما توصل لأي مرحلة من عمرها تبقى تحتاج من بعد الله السند.. سندها أخوها وأبوها”.



توجيه بتكريم الطالب:

ووجه محافظ خميس مشيط، خالد بن عبدالعزيز بن مشيط، بتكريم مشعل بدر الشهراني الذي تم تداول صورته مؤخرًا وهو يحمل حقيبتَي شقيقتيه والذي ضرب بها أروع المعاني بحسب ما أعلنه سعد آل سحاب عضو هيئة الصحفيين في عسير.

