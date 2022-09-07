نادى المحامي عمر الخولي بحظر تطبيق Netflix في المملكة؛ بسبب المشاهد والأفكار التي تهدد القيم والأخلاق.

تأثر بالأفكار:

وقال الخولي في تصريحات إلى “الإخبارية”: إن الأطفال عجينة يسهل تشكيلها، وهم يشاهدون الشبكة، ومن الممكن أن يتأثروا ويخلطوا بهذه الأفكار.

مقاطع مؤسفة:

وأكد أنه شاهد مقاطع مؤلمة ومؤسفة تخص أعمالًا معروضة على Netflix، ويتخوف على الأجيال الجديدة من تلك الأفكار، ولابد من التدخل لحظر التطبيق؛ لأن هذا من مهام الجهات المعنية في الدولة.