محامٍ: التصوير بالمدارس يخضع لنظام الجرائم الإلكترونية

مشاجرات الطلاب داخل المدارس..

المحامي عبدالمجيد آل موسى: من يقوم بالتصوير وينشر ينطبق عليه نظام الجرائم الالكترونية

@a_majeedmousa@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/dqmOngrF5N — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 29, 2022

التصوير مخالفة

المسؤولية على من؟

المعلم مسؤول أيضاً..

المحامي عبدالمجيد آل موسى يوضح الأطراف التي تقع على عاتقها مسؤولية حالات المشاجرات بين الطلاب داخل المدارس

@a_majeedmousa@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/YkQ4lUQ7cU — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 29, 2022

أكد المحامي عبدالمجيد آل موسى أن التصوير داخل الفصول ونشر المقاطع يندرج ضمن نظام الجرائم الإلكترونية. وأضاف خلال استضافته ببرنامج يا هلا على قناة “روتانا خليجية”: “إذا الطالب صور ونشر ينطبق عليه نظام الجرائم المعلوماتية، موضحًا أن أول مسؤولية وأهم مسؤولية على من يصور، ولماذا لم يتدخل لحل المشكلة أو المشاجرة، بدلًا من الانشغال بالتصوير؟!”.وتابع آل موسى “أن التصوير قد يكون مخالفة وجريمة إن تحققت أوصافها، أيضًا عملية النشر والتداول، كلها مسؤوليات قانونية إن ثبتت قد يقع من يرتكبها في المساءلة القانونية.. متسائلًا “كيف يكون للطلاب معهم جوالات داخل الفصل؟!”. وأكد أن الأصل عدم إدخال الجوالات داخل المدارس، وهذه مسؤولية المسؤول عن الفصل أو المدرسة.وتابع المحامي آل موسى: “أن المسؤولية في حالة المشاجرة مشتركة، المنشأة تتحمل جزءًا من المسؤولية كذلك الطلاب والطالبات، كذلك المنزل يتحمل المسؤولية التربوية، ولكن المسؤولية القانونية تتعلق بكل من له علاقة بالواقعة التي تحدث بشكل مباشر أو غير مباشر، على سبيل المثال المشاجرة المتداولة، المعلم كان متواجدًا فهنا هو يتحمل المسؤولية والطلاب الموجودون أيضًا يتحملون المسؤولية”.