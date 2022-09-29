محامٍ: التصوير بالمدارس يخضع لنظام الجرائم الإلكترونية

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مشاجرات الطلاب داخل المدارس..— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 29, 2022
المحامي عبدالمجيد آل موسى: من يقوم بالتصوير وينشر ينطبق عليه نظام الجرائم الالكترونية
@a_majeedmousa@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/dqmOngrF5N
مشاجرات الطلاب داخل المدارس..— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 29, 2022
المحامي عبدالمجيد آل موسى: كيف يسمح للطالب بحيازة "الجوال" داخل الفصل؟
@a_majeedmousa@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/hoCZeGcms1
المعلم مسؤول أيضاً..— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 29, 2022
المحامي عبدالمجيد آل موسى يوضح الأطراف التي تقع على عاتقها مسؤولية حالات المشاجرات بين الطلاب داخل المدارس
@a_majeedmousa@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/YkQ4lUQ7cU