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ممنوع دخول الجوالات داخل الفصول

محامٍ: التصوير بالمدارس يخضع لنظام الجرائم الإلكترونية

2022-09-29 الساعة 10:14
محامٍ: التصوير بالمدارس يخضع لنظام الجرائم الإلكترونية
المواطن - الرياض

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أكد المحامي عبدالمجيد آل موسى أن التصوير داخل الفصول ونشر المقاطع يندرج ضمن نظام الجرائم الإلكترونية. وأضاف خلال استضافته ببرنامج يا هلا على قناة “روتانا خليجية”: “إذا الطالب صور ونشر ينطبق عليه نظام الجرائم المعلوماتية، موضحًا أن أول مسؤولية وأهم مسؤولية على من يصور، ولماذا لم يتدخل لحل المشكلة أو المشاجرة، بدلًا من الانشغال بالتصوير؟!”.

التصوير مخالفة

وتابع آل موسى “أن التصوير قد يكون مخالفة وجريمة إن تحققت أوصافها، أيضًا عملية النشر والتداول، كلها مسؤوليات قانونية إن ثبتت قد يقع من يرتكبها في المساءلة القانونية.. متسائلًا “كيف يكون للطلاب معهم جوالات داخل الفصل؟!”. وأكد أن الأصل عدم إدخال الجوالات داخل المدارس، وهذه مسؤولية المسؤول عن الفصل أو المدرسة.

المسؤولية على من؟

وتابع المحامي آل موسى: “أن المسؤولية في حالة المشاجرة مشتركة، المنشأة تتحمل جزءًا من المسؤولية كذلك الطلاب والطالبات، كذلك المنزل يتحمل المسؤولية التربوية، ولكن المسؤولية القانونية تتعلق بكل من له علاقة بالواقعة التي تحدث بشكل مباشر أو غير مباشر، على سبيل المثال المشاجرة المتداولة، المعلم كان متواجدًا فهنا هو يتحمل المسؤولية والطلاب الموجودون أيضًا يتحملون المسؤولية”.
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  • سعود محمد البراك

    طيب ليش تمنع التصوير لا عندك خلل ثانيا وين الامن المدرسي وليس المرشد ولماذا والي متى لايوجد امن دخل المدارس

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