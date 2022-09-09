أكد المحامي ماجد قاروب، اليوم الجمعة، أن الحد الأدنى لعقوبة المقالب 500 ألف ريال فيما فوق مع السجن 6 أشهر فيما فوق أيضًا.

عقوبات رادعة:

وتمنى المحامي خلال حواره إلى قناة السعودية أن تكون هذه العقوبات رادعة لأي شخص يسيء استخدام أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.

وتابع قاروب أن النيابة العامة هي جهة تحقيق وادعاء، مشيرًا إلى أن من يحكم بالعقوبات هو القضاء.

سجن وغرامة:

وتابع: عادة ما تطالب النيابة بأقصى عقوبة للمخالفات تتضمن السجن لسنوات والغرامة المليونية بحسب طبيعة الجرم وتوصيفه، مشيرًا إلى أن القانون يطبق على الجميع وللأسف أغلب من يظهر في مواقع التواصل الاجتماعي في المقالب من صغار السن وأحداث.

السن لا يعفي من العقوبة:

وأكد أن السن لا يعفي من العقوبة لكن يكون التوقيف والسجن والتحقيق بإجراءات معينة مناسبة لعمرهم، مشيرًا إلى أن كل من ساعد أو شارك في نشر محتوى المقالب تتم معاقبته حسب النظام.