أعلنت وزارة الرياضة ظهر اليوم الأحد عن تعليق شهادة الكفاءة المالية لنادي نجران وذلك بسبب فسخ عقد محترفه الغاني كوامي أبوكو بشكل مخالف.

وذكرت وزارة الرياضة في بيانها أن لجنة الكفاءة المالية التابعة لها كانت قد اطلعت على خطاب رئيس النادي الذي قدمه يوم الثلاثاء الماضي والقاضي بإلغاء عقد اللاعب الغاني كوامي أبوكو.

سبب تعليق الشهادة على نجران

وأضاف البيان أنه بسبب إلغاء العقد من طرف واحد لأسباب فنية وليس بالتراضي بين اللاعب والنادي، وبالتالي سيترتب عليه تحميل ميزانية النادي آثار مالية تُنتج عن إنهاء عقود اللاعبين أو المدربين ما لم يؤدِّ إنهاء العقد لخفض التكاليف المالية القادمة من العقد فيما لو استمر طرفاه في تنفيذه حتى نهاية مدته، فقد قررت اللجنة التابعة للوزارة تعليق شهادة الكفاءة المالية للنادي والممنوحة له عن الموسم الحالي 2022/2023.

وكان كوامي أبوكو انضم لنادي نجران في العام الحالي على سبيل الإعارة من نادي اتحاد العاصمة الجزائري.