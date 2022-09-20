أمرت محكمة في أمريكا جماعة حزب الله اللبنانية بدفع ملايين الدولارات كتعويضات لمجموعة من الأمريكيين الذين رفعوا دعوى قضائية بسبب إصابتهم بصواريخ الجماعة في عام 2006.

قيمة التعويضات

ورُفعت القضية بموجب قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي، حيث تسبب حزب الله للمدعين بإصابات جسدية ونفسية وألحق أضرارًا بممتلكاتهم، وبالتالي أمر القاضي بدفع تعويضات قدرها 111 مليون دولار للمدعين.

انتصار مهم

ويصعب إنفاذ مثل هذه الدعاوى المدنية المرفوعة ضد الجماعات المتشددة، لكن نيتسانا دارشان ليتنر، أحد المحامين الذين يمثلون المدعين، قال إن ذلك يعد انتصارًا قانونيًا مهمًا ضد الجماعة المدعومة من إيران.

وقالت المحامية لوكالة أسوشيتد برس: من خلال دفع ثمن باهظ من أولئك الذين ينخرطون في أعمال الإرهاب يمكننا منع معاناة وفقدان المزيد من الضحايا.

وفي حكم يوم الجمعة، قال القاضي ستيفن إل. تيسيوني من المحكمة الفيدرالية في بروكلين، نيويورك، إن المدعين نجحوا في إثبات أن تصرفات الجماعة الإرهابية كانت انتهاكًا لقانون مكافحة الإرهاب وحملوا المجموعة المسؤولية.

وقالت وكالة أسوشيتد برس إن حزب الله امتنع عن التعليق.

ويُذكر أن حرب 2006 دارت بين إسرائيل وحزب الله استمرت شهرًا وقصفت إسرائيل خلالها أهدافًا في لبنان مثل المطار الدولي وأهدافًا أخرى للبنية التحتية.