قال المحلل الاقتصادي إبراهيم الهندي، إن العملات الرقمية لم يتم اعتمادها في المملكة حتى الآن بسبب مخاطرها العالية.

فيديو | المحلل الاقتصادي إبراهيم الهندي: العملات الرقمية لم تعتمد في المملكة حتى الآن نظرا لمخاطرها العالية #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/oIYor29DYq — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 16, 2022

دراسة دقيقة:

وأضاف الهندي خلال حواره إلى الإخبارية، أن البنك المركزي السعودي وغيره من البنوك المركزية ينظر إلى هذه المخاطر بعين الاعتبار والدراسة بشكل دقيق، موضحًا أن هناك فارقًا بين التحول إلى العملة الرقمية وبين الخدمات الرقمية البنكية.

السياسة النقدية:

ولفت إلى أن البنوك الرقمية تعتمد على السياسة النقدية والنقد الموجود بالمملكة، ولكن التبادل النقدي يكون من خلال التحويل الرقمي وليس ورقيًا.