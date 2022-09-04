عبر اللاعب السعودي محمد آل مخلص اليامي، عن سعادته للحصول على ذهبية بطولة العالم في رياضة الـجوجيتسو، ورفعه علم المملكة في هذا المجال.

الحمدلله اولا واخيرا

الحمدلله اللذي اعطاني القدره لامثل المملكة العربية السعودية خير تمثيل

اليوم في لاس فيغاس لا علم يعلو فوق العلم السعودي @Badermasaker@F_BinHithleen#بطل_العالم_السعودي_٢٠٢٢ pic.twitter.com/Uq7n8wn2g5 — محمد آل مخلص (@Mohamme26499292) September 3, 2022

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: “الحمد لله أولا وأخيرا، الحمد لله الذي أعطاني القدرة لأمثل المملكة العربية السعودية خير تمثيل، اليوم في لاس فيغاس لا علم يعلو فوق العلم السعودي “.

وأضاف في مقطع فيديو على حسابه الرسمي بتويتر: “يا خادم البيتين هذه لعيناك، ولعينيك يا فهد، ياسيدي محمد آمنت بنا كشعب قوي وهامته قوية واليوم أثبتنا ذلك اللهم لك الحمد، للشعب السعودي كله، شكرًا لكم، كنتم خير داعم لي من البداية لليوم”.

رسالة أخيرة لولده

ووجه رسالة لابنه: “أنت وعدتني يا ولدي لا تستسلم للمرض، تكفى ياولدي لا تموت”.

افتخار بالإنجاز

وتفاعل مغردون مع مقطع اليامي، معبرين عن اعتزازهم بإنجازه، فقالت إحدى التغريدات: “مبروك يابطل مثلت الوطن ورفعت الرأيه الخضراء رأية التوحيد، والله يشفي فهد ويقومه بالسلامه وتفرح ونفرح معك بعافيته”.

كما أشادت التغريدات برسالته التي تحمل الوطنية، ومشاعر الأبوة، فقالت: “رسالة تحمل الكثير والكثير من الوطنية والأبوة الصادقة.. شرفتنا يا محمد وشرفت بلدك. رفع الله قدرك”.

وتوالت التغريدات رافعة الدعاء بالشفاء لابنه فهد، فقالت: “ألف ألف مبروك يابطل بيض الله وجهك ،، وجمَّل الله حالك…خير من شرف ومثل المملكة العربية السعودية. إنجاز كبير على مستوى العالم.. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يجبر قلبك، ويشفي ولدك فهد وينزل عليه الصحة والعافية ويفرحك بسلامته، الدنيا هذه دار ابتلاء وكلها بأجرها عند الله”.

محمد آل مخلص اليامي

يذكر أن اليامي مارس رياضة الجوجيستو والتي يرجع تاريخها إلى المحاربين اليابانيين؛ لكنه تدرب وطور قدراته حتى أتقن الرياضة بشكل احترافي ليحقق المركز الأول في وزنه خلال البطولة التي أقيمت في 2021، ثم الإنجاز الأخير في بطولة العالم هذا العام.

وقد أوضح في تصريحات إعلامية سابقة، أنه أثناء علاج ابنه فهد في الخارج طلبه مدرب بالاسم للمشاركة بإحدى البطولات العالمية، وشاركت في هذه البطولة ليبدأ تمثيله المميز للمملكة.