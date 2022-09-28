محمد الربيعي يتألق مع الأخضر

ظهر حارس مرمى النادي الأهلي، محمد الربيعي بشكل مميز في مباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره الأمريكي، ليكون أبرز لاعبي الأخضر.
أرقام محمد الربيعي
وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أبرز أرقام محمد الربيعي أمام أمريكا، ومنحته أعلى تقييم بين لاعبي المنتخب السعودي بـ7.3 درجة.
وقام محمد الربيعي بتصديين ناجحين، بينهم تصدٍ من داخل منطقة الجزاء، وشتت الكرة مرة، وقام بـ18 تمريرة ناجحة بنسبة وصلت إلى 58%، ولعب 12 كرة طولية ناجحة من أصل 24 كرة.
وشارك الربيعي كأساسي في مباراة السعودية ضد أمريكا، بعد معاناة حارس المرمى الأساسي محمد العويس من إصابة أبعدته عن التدريبات الجماعية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
استعدادات الأخضر
ولعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد الإكوادور وأمريكا، وتعادل سلبيًا في المواجهتين، في معسكره الذي أُقيم بإسبانيا وذلك في إطار المرحلة الثانية من برنامجه الإعدادي لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.
وتأتي هذه المواجهات في إطار استعدادات المنتخب السعودي للمشاركة في نهائيات بطولة كأس العالم 2022 للمرة السادسة في تاريخه، حيث يتواجد في المجموعة الثالثة التي تضم؛ الأرجنتين، بولندا والمكسيك.