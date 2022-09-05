سلط برنامج سند محمد بن سلمان الضوء على مشروع تطوير المساجد التاريخية الذي أطلقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لاستعادةً الأصالة المعمارية وحفظًا لتراث حضاري يمتد لأكثر من 150 عامًا.

مسجد العباسة:

ونوه البرنامج، عبر حسابه بموقع تويتر، إلى مشروع محمد بن سلمان لتجديد المساجد التاريخية في منطقة جازان، ومنها مسجد العباسة في أبو عريش الذي كان قبل الترميم يتسع لـ420 مصليًا وعلى مساحة إجمالية 1.303.65 متر.

وكذلك مشروع مسجد النجدي في فرسان الذي اتسع بعد الترميم إلى 413 مصليًا وعلى مساحة إجمالية 1.044.53 متر.