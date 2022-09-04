سلط سند محمد بن سلمان الضوء على مشروع محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية، والذي يضم مسجدين تاريخيين في منطقة الحوف، ضمن المرحلة الثانية من المشروع.
مسجد الفويهي:
وبحسب إنفوجرافيك نشره سند محمد بن سلمان، يقع مسجد الفويهي في سكاكا، وقبل الترميم يتسع لـ28 مصليًا بإجمالي مساحة 251 مترًا.
مسجد السعيدان:
وفي دومة الجندل، يقع مسجد السعيدان وهو بإجمالي سعة 96 مصليًا على إجمالي 296.4 متر.
وعلق سند محمد بن سلمان على الإنفوجرافيك بالقول: استعادةً للأصالة وحفظًا للتراث الإسلامي ليمكّن المجتمع من التواصل مع تاريخه، ولي العهد يجدد مساجد تاريخية في منطقة الجوف.
اترك تعليقاً