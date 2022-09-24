محمد بن سلمان يستقبل المستشار الألماني

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ورحب سمو ولي العهد في بداية الاستقبال بالمستشار الألماني في زيارته للمملكة، فيما عبر دولته عن سعادته بزيارة المملكة ولقائه بسمو ولي العهد. ونقل سمو ولي العهد لدولته تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، فيما حمله دولته نقل تحياته لخادم الحرمين الشريفين ـ رعاه الله ـ. وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات السعودية الألمانية، ومجالات الشراكة بين البلدين، إضافةً إلى بحث آفاق التعاون الثنائي وفرص تطويره وفق رؤية المملكة 2030.
#فيديو_واس| سمو #ولي_العهد يستقبل في قصر السلام بجدة المستشار الألماني.#المستشار_الألماني_في_جدة#واس pic.twitter.com/eeA1IQWuG6— واس الأخبار الملكية (@spagov) September 24, 2022