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محمد بن سلمان
جديد الأخبار
حصاد اليوم
جرى استعراض أوجه العلاقات

محمد بن سلمان يستقبل المستشار الألماني

2022-09-24 الساعة 6:58
محمد بن سلمان يستقبل المستشار الألماني
المواطن - واس

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، في قصر السلام بجدة، اليوم، دولة السيد أولاف شولتس المستشار الاتحادي الألماني. ورحب سمو ولي العهد في بداية الاستقبال بالمستشار الألماني في زيارته للمملكة، فيما عبر دولته عن سعادته بزيارة المملكة ولقائه بسمو ولي العهد. محمد بن سلمان يستقبل المستشار الألماني - المواطن ونقل سمو ولي العهد لدولته تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، فيما حمله دولته نقل تحياته لخادم الحرمين الشريفين ـ رعاه الله ـ. وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات السعودية الألمانية، ومجالات الشراكة بين البلدين، إضافةً إلى بحث آفاق التعاون الثنائي وفرص تطويره وفق رؤية المملكة 2030. محمد بن سلمان يستقبل المستشار الألماني - المواطن

استعراض المستجدات: 

كما جرى خلال الاستقبال استعراض مستجدات الأوضاع على المستوى الإقليمي والدولي، والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والسلم الدوليين، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك. وقد التقى سمو ولي العهد ودولة المستشار الألماني رجال الأعمال من الجانبين السعودي والألماني. محمد بن سلمان يستقبل المستشار الألماني - المواطن كما أقام سمو ولي العهد مأدبة غداء عمل لدولة المستشار الألماني.

حضور الاستقبال: 

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح.، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان (الوزير المرافق). محمد بن سلمان يستقبل المستشار الألماني - المواطن فيما حضر من الجانب الألماني سكرتير الدولة المتحدث الرسمي باسم الحكومة الألمانية السيد شتيفين هيبيشتر ايت، وسكرتير الدولة الدكتور يورغ كوكيس، والسفير لدى المملكة السيد ديتر لاميه، والقنصل في جدة الدكتور إيلتيه أدرهواد، والمستشار الخاص لشؤون السياسة الخارجية والأمنية لدى المستشار الاتحادي السيد ينس بلوتنر، والمستشار الخاص للشؤون الاقتصادية والمالية وسياسة المناخ لدى المستشار الاتحادي الدكتور شتيفين ماير، ونائب مدير مكتب المستشار الاتحادي السيد أليكساندر شيمان، ورئيس قسم العلاقات الثنائية مع دول الشرق الأدني والأوسط والمغرب العربي وآسيا والمحيط الهادي وأمريكا اللاتينية الدكتور دانييل كريبر. محمد بن سلمان يستقبل المستشار الألماني - المواطن محمد بن سلمان يستقبل المستشار الألماني - المواطن محمد بن سلمان يستقبل المستشار الألماني - المواطن  
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