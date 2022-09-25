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أقام مأدبة عشاء تكريمًا له

محمد بن سلمان يستقبل ملك البحرين

2022-09-25 الساعة 9:43
محمد بن سلمان يستقبل ملك البحرين
المواطن - واس

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، في قصر السلام بجدة، اليوم، جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة. ورحب سمو ولي العهد في بداية الاستقبال بجلالة ملك البحرين في بلده الثاني المملكة العربية السعودية، فيما أعرب جلالته عن سعادة بزيارة المملكة ولقائه بسمو ولي العهد.

مأدبة عشاء: 

وقد أقام سمو ولي العهد مأدبة عشاء تكريماً لجلالة ملك مملكة البحرين. محمد بن سلمان يستقبل ملك البحرين - المواطن

حضور الاستقبال: 

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء (الوزير المرافق)، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ. فيما حضر من الجانب البحريني سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الممثل الخاص لجلالة ملك مملكة البحرين، ومعالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي، ومعالي الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، والسيد نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة ملك مملكة البحرين لشؤون الإعلام، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني.
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