Icon

تكليف متواصل من الملك لـ محمد بن سلمان لإدارة الملفات الهامة Icon الملك سلمان يرأس جلسات مجلس الوزراء حال حضوره Icon إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة محمد بن سلمان Icon أمر ملكي بتعيين طلال العتيبي مساعدًا لوزير الدفاع Icon أمر ملكي بتعيين خالد بن سلمان وزيرًا للدفاع Icon بأمر الملك سلمان.. محمد بن سلمان رئيسًا لمجلس الوزراء Icon إنهاء الصراع الروسي – الأوكراني قد يكون على يد السعودية Icon فتح القبول لبرنامج فني رعاية المرضى Icon وفاة منظر الإخوان يوسف القرضاوي Icon الجوازات تحتفل في حضرة الفريق سليمان اليحيى Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

محمد بن سلمان
السعودية اليوم
حصاد اليوم
عبر عن مشاعره تجاهها ومكانتها الخاصة لديه

ولي العهد يلتقي وزير الدفاع وقيادات الوزارة

2022-09-28 الساعة 1:31
ولي العهد يلتقي وزير الدفاع وقيادات الوزارة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في مقر وزارة الدفاع بجدة، اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع وقيادات الوزارة. وأعرب ولي العهد عن شكره وتقديره للجهود المخلصة لرجالات وزارة الدفاع وما وصلت إليه من تقدم كبير مع تنفيذ برنامج تطوير الوزارة، وما تحقق من ارتفاع في الاكتفاء الذاتي الداخلي للصناعات العسكرية من 2% إلى 15%، مؤملًا أن يصل إلى 50 ‎%‎ تحت قيادة واشراف سمو وزير الدفاع ومنسوبي الوزارة. ولي العهد يلتقي وزير الدفاع وقيادات الوزارة - المواطن

مكانة خاصة: 

وعبر سمو ولي العهد عن مشاعره تجاه وزارة الدفاع ومكانتها الخاصة لدى سموه والفترة التي قضاها في العمل في الوزارة مشيداً بأداء وعمل الوزارة وما وصلت له من مراحل متقدمة، ومتطلعاً سموه إلى أن تصل بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وتعاون منسوبي الوزارة إلى آفاق أوسع وأكبر، سائلاً الله عز وجل التوفيق للوزارة ومواصلة نجاحاتها. وأكد سمو الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز أن ما حققته وزارة الدفاع من إنجازات خلال برامج تطويرها وما ستحققه بإذن الله في مستقبلها من خلال استمرارها في تنفيذ برامجها التطويرية التي رسمها سمو سيدي ولي العهد -حفظه الله- يأتي في ظل التوجيه والدعم المستمر من سمو ولي العهد حفظه الله. ولي العهد يلتقي وزير الدفاع وقيادات الوزارة - المواطن

حضور الاستقبال: 

حضر الاستقبال من قيادات وزارة الدفاع، معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي, ومعالي مدير إدارة الشؤون الخاصة لسمو وزير الدفاع الأستاذ خالد بن محمد الريس، ومعالي قائد القوات المشتركة نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع، ومعالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومعالي الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الدفاع الدكتور سمير بن عبدالعزيز الطبيب، ومعالي مساعد وزير الدفاع الأستاذ طلال بن عبدالله العتيبي، وأصحاب المعالي قادة أفرع القوات المسلحة. ولي العهد يلتقي وزير الدفاع وقيادات الوزارة - المواطن ولي العهد يلتقي وزير الدفاع وقيادات الوزارة - المواطن ولي العهد يلتقي وزير الدفاع وقيادات الوزارة - المواطن ولي العهد يلتقي وزير الدفاع وقيادات الوزارة - المواطن ولي العهد يلتقي وزير الدفاع وقيادات الوزارة - المواطن ولي العهد يلتقي وزير الدفاع وقيادات الوزارة - المواطنولي العهد يلتقي وزير الدفاع وقيادات الوزارة - المواطن ولي العهد يلتقي وزير الدفاع وقيادات الوزارة - المواطن ولي العهد يلتقي وزير الدفاع وقيادات الوزارة - المواطن  
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إحباط تهريب 20.75 كجم من الحشيش بنجران
أخبار أمنية

إحباط تهريب 20.75 كجم من الحشيش بنجران

أخبار أمنية
الفيحاء يعبر الخلود بهدف
الرياضة

الفيحاء يعبر الخلود بهدف

الرياضة
88 يومًا والسعودية تستقبل الدرجات الشتوية
السعودية اليوم

88 يومًا والسعودية تستقبل الدرجات الشتوية

السعودية اليوم
عبد الرحمن المرشد: أجر أقل عاملة لا...
السعودية اليوم

عبد الرحمن المرشد: أجر أقل عاملة لا...

السعودية اليوم
التعليم : إتاحة نظام الانتساب من الثالث...
السعودية اليوم

التعليم : إتاحة نظام الانتساب من الثالث...

السعودية اليوم
شاهد.. كورنيش بيش واجهة بحرية أكثر جمالا...
السعودية اليوم

شاهد.. كورنيش بيش واجهة بحرية أكثر جمالا...

السعودية اليوم
صورة عفوية.. طفل يحمل حقيبتي أختيه
السعودية اليوم

صورة عفوية.. طفل يحمل حقيبتي أختيه

السعودية اليوم
سكن العزاب.. أسعار خيالية وشقق متهالكة
السعودية اليوم

سكن العزاب.. أسعار خيالية وشقق متهالكة

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه