ولي العهد يلتقي وزير الدفاع وقيادات الوزارة

تكليف متواصل من الملك لـ محمد بن سلمان لإدارة الملفات الهامة الملك سلمان يرأس جلسات مجلس الوزراء حال حضوره إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة محمد بن سلمان أمر ملكي بتعيين طلال العتيبي مساعدًا لوزير الدفاع أمر ملكي بتعيين خالد بن سلمان وزيرًا للدفاع بأمر الملك سلمان.. محمد بن سلمان رئيسًا لمجلس الوزراء إنهاء الصراع الروسي – الأوكراني قد يكون على يد السعودية فتح القبول لبرنامج فني رعاية المرضى وفاة منظر الإخوان يوسف القرضاوي الجوازات تحتفل في حضرة الفريق سليمان اليحيى
وأعرب ولي العهد عن شكره وتقديره للجهود المخلصة لرجالات وزارة الدفاع وما وصلت إليه من تقدم كبير مع تنفيذ برنامج تطوير الوزارة، وما تحقق من ارتفاع في الاكتفاء الذاتي الداخلي للصناعات العسكرية من 2% إلى 15%، مؤملًا أن يصل إلى 50 % تحت قيادة واشراف سمو وزير الدفاع ومنسوبي الوزارة.
#فيديو_واس | سمو #ولي_العهد يلتقي سمو وزير الدفاع وقيادات الوزارة.#واس pic.twitter.com/kdXapQA7jE— واس الأخبار الملكية (@spagov) September 27, 2022