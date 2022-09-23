فاجأ اللاعب المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، عروسين أثناء حفل زفافهما في محافظة الإسكندرية شمال مصر.

وتواجد العروسان في فندق إقامة معسكر منتخب مصر بالإسكندرية، أمس الخميس، وكانا يلتقطان بعض الصور للزفاف.

التقاط صورة

واقتحم صلاح جلسة تصوير العروسين، ليلتقط صورة خاصة معهما، ثم ركض ضاحكا، ليلتحق بمكان تجمع زملائه.

صلاح ينضم للمعسكر

وانضم صلاح إلى معسكر منتخب مصر، تحضيرًا لخوض وديتي النيجر وليبيريا المقررتين اليوم الجمعة والثلاثاء المقبل .

وتولي البرتغالي روي فيتوريا مسؤولية تدريب “الفراعنة” خلفا لإيهاب جلال، في 12 يوليو الماضي.