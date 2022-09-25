محمد عبده لـ”المواطن”: المملكة تشهد انفتاحة جميلة

حفلات في نيوم

وعد فنان العرب الفنان الكبير محمد عبده، جمهوره في منطقة تبوك بإقامة حفلات غنائية مستقبلية. وقال محمد عبده في رد على سؤال لـ”المواطن”: إن المملكة تشهد انفتاحة جميلة والتي هيأها لنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان فهي متعايشة مع الأمن والأمان مع السعادة والهناء في هذا البلد.وفي رده على إمكانية إقامة حفل ترفيه في مدينة ” نيوم ” قال إنها من ضمن الخطة وبإذن الله سوف أقوم بإحياء أمسية فيها. وعن ألبوم ” سامريات ” أكد أنه سيكون قريباً في الأسواق، مضيفاً سأقوم بتقديم وصلة منها في هذا المساء.وكان الفنان محمد عبده قد أحياء مساء أمس حفلة غنائية بمناسبة اليوم الوطني على مسرح مركز الأمير سلطان الحضاري في مدينة تبوك، بحضور تجاوز الألفين وخمسمائة شخص برعاية هيئة الترفيه ونُقل مباشرةً على روتانا خليجية وروتانا موسيقى وإذاعة روتانا. وابتدأ حفلته الغنائية بـ حدثينا عن أبو تركي العظيم .. حدثينا ‏عن أبونا الفارس الشهم الكريم .. حدثينا ‏عن جهاد جدودنا .. اللي خلوا حدودنا ‏من بحرها لبحر .. ديرتي كل فخ تلا ذلك أغنية صوتك يناديني .. تذكر تذكر ‏تذكر الحلم الصغير .. وجدار من طين وحصير ‏وقمرا ورا الليل الضرير .. على الغديرلا هبت النسمه تكسر ثم تغنى بأغنية يا غالي الأثمان غلوك بالحيل من يوم سمو بك جميل المحيا …شخص تمنيته على العدل والميل ….والحمد لله يوم خلي تهيا فأغنية ردي وخذي مني ليالي في العمر ‏أقطف لك النجمة وأذوب لك قمر ‏يا غايبة إلا عن الخافق سلام ‏ردي عليّ يا همسة العاشق سلام ثم أغنية “ ياغائبه “ و أغنية ” أسابق الساعة ” وأغنية عين المحتني وشهقت ، وعين حضنت عيني وبكت ‏ويافرحتي … الحظ الليله كريم . محبوبتي معزومه من ضمن المعازيموقد تفاعل الحضور مع فنان العرب ⁧‫محمد عبده‬⁩ لحظة ذكر مدينة تبوك في أغنية ” المعازيم ثم تغنى فنان العرب بعدد من الأغاني أبي منه الخبر ‏ويقول .. للا للا للا …لفى المرسول وما عين محله تلاها اغنية “ سرقني “ ثم تغنى بأغنية في عيني اليمنى من الورد بستان ، فأغنية “ الأماكن “ واغنية “ المشاعر “ مذهلة “ ، ثم أغنية “ كل يوم معي لك حال ‏ويش غيرأحوالك؟ طولت عليك البال وأنت ولا بالك”، واغنية ” على البال كل التفاصيل ‏وأحلى التفاصيل ‏والحل والترحال .. والنار والهيل ‏والقمره اللي نورت ليل.. ورى ليل تلاها أغنية الختام ” فوق هام السحب ”