استعرض الدكتور يوسف القرشي أستاذ مساعد في اضطرابات النوم بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، أبرز أضرار السهر على صحة الإنسان.

الشعور بالنعاس ووقوع حوادث:

وأكد القرشي خلال لقاء إلى برنامج”MBC في أسبوع” على قناة “MBC” اليوم الجمعة، أن أبرز هذه الأضرار هو الشعور بالنعاس المفرط أثناء النهار، والذي بدوره قد يؤدي إلى وقوع حوادث مرورية.

أضرار السهر:

وأضاف أن هناك إحصائيات تشير إلى أن 20% من حوادث الطرق سببها النعاس، نتيجة السهر، لافتًا إلى أن السهر يؤثر على عمل عضلة القلب ويسبب ضغط الدم ومقاومة الأنسولين، وضعف المناعة.

ولفت إلى أن الأشخاص الذين ينومون عدد ساعات أقل من 5 ساعات، معرضون للوفاة المبكرة عن الأشخاص الذين يحصلون على قدر كافٍ من النوم مقداره من 7 إلى 8 ساعات يوميًا.