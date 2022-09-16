رغم العديد من المزايا الجديدة في التحديث الجديد إلا أن بعض مستخدمي هواتف آيفون لا يزالون يتحسسون من iOS 16 الذي كشفت عنه آبل مؤخرًا.

تغيير ترتيب الأيقونات

ومن بين المشاكل التي تخوف منها بعض المستخدمين خاصة من البنات، عدم القدرة على ترتيب الأيقونات وفقًا للون الأيقونات حيث لم تعد هذه الميزة متاحة في iOS 16 بحسب ما أكدته بعض المغردات على تويتر.

مزايا التحديث الجديد

يذكر أن النظام الجديد به العديد من المزايا من بينها تحديث شكل شاشة القفل حيث تم إضافة عناصر جديدة، كما يمكن تغيير الخلفية بشكل سهل، كما يتيح التحديث الأخير إمكانية نسخ الصورة من دون خلفية وإرسالها عبر الواتساب أو أي تطبيقات أخرى. إضافة إلى تخصيص بعض الأيقونات على الشاشة مثل التقويم ومواقيت الصلاة وغيرها بل ويمكن أيضا التحكم في شكل الساعة وحجمها ونوع الخط ولونه وحجمه بكل سهولة.

كما تضمن التحديث الجديد ميزة جديدة تتعلق بتسهيل استخدام خاصية أبل باي لبعض التطبيقات الأخرى، ومنها على سبيل المثال إلى تطبيق كروم، وكانت في السابق في تطبيق سفاري فقط.

إصدارات جديدة لأجهزة آيفون

وكانت شركة أبل أعلنت عن إتاحة العديد من الإصدارات الحديثة لمستخدمي هواتف آيفون في حالة إذا لم يتمكنوا من التحديث لإصدار iOS 16.

وقال الخبير التقني فيصل السيف، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “إلى جانب iOS 16، أصدرت أبل نسخ iOS 15.7 و iPadOS 15.7. ويستهدف تحديث iOS 15.7 أولئك الذين لا يستطيعون الترقية إلى ‌iOS 16‌”. وأضاف السيف: “بينما يتوفر iPadOS 15.7 ريثما يتم إطلاق iPadOS 16 في أكتوبر”.