كشف الاستشاري بالجراحة الجلدية الدكتور عمرو عبدالجبار، مخاطر استخدام ماكينات الحلاقة بالصالونات من شخص لآخر.

وقال عبدالجبار خلال لقائه ببرنامج يا هلا المذاع عبر روتانا خليجية، إن هناك العديد من الفيروسات الخطيرة مثل فيروس الكيد الوبائي والإيدز التي يمكن انتقالها من خلال استخدام ماكينات الحلاقة والمقص وغيرها من الأدوات الشخصية من شخص لآخر .

وأشار إلى أن الفيروس يمكن أن يعيش وينتقل من نقطة الدم حتى لو كانت غير مرئية، سواء على طرف المشط أو ماكينات الحلاقة وغيرها.

وواصل: “الكبد الفيروسي ينتقل بنسبة أعلى من الإيدز لأن الإيدز يتحمل دقائق إلى نصف ساعة خارج الجسم، ما لم تتوفر العوامل المساعدة لانتقاله من شخص لآخر، لكن نظريًا نعم يمكن انتقاله لشخص آخر من ماكينات الحلاقة”.