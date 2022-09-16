أكد الدكتور سليمان اللحيدان، مدير الدراسات والمعلومات باللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، أن هناك العديد من التأثيرات والأضرار التي تسببها المخدرات على جميع أجهزة الجسم، ومنها أن ملامح وجه المتعاطي تتغير بعد فترة قصيرة من الإدمان.

فيديو | د. سليمان اللحيدان مدير الدراسات والمعلومات بمكافحة المخدرات: المتعاطي تتغير ملامحه في فترة قصيرة، والمخدرات لها أضرار نفسية واقتصادية واجتماعية #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/co6mxAIGzC — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 16, 2022

تأثير نفسي وعصبي:

وتابع اللحيدان خلال تصريحات إلى نشرة النهار على قناة الإخبارية أن المخدرات تؤثر سلبًا على الجهاز العصبي بشكل كامل، بجانب تأثيرها النفسي وكذلك على العظام والأسنان.

تصرف خاطئ:

وأوضح اللحيدان أن التعاطي يجعل المدمن يشاهد أو يسمع أشياء لا تقع حقيقة في الواقع وقد يتصرف على أساسها بشكل خاطئ.