قال المختص في الموارد بشرية بندر السفير: إن فترة التجربة في العمل لا تمدد أكثر من 180 يومًا، ويجب أن يكون التمديد على وظيفة مختلفة.

(مختص في الموارد بشرية): فترة التجربة في العمل لا تمدد أكثر من 180 يوم، ويجب أن يكون التمديد على وظيفة مختلفة@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/UcnW3GZFKu — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 17, 2022

فترة التجربة في العمل:

وأوضح السفير، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”: “فترة التجربة في العمل غير إلزامية إلا إذا اتفق عليها الطرفان”.

وتابع المختص في الموارد بشرية بندر السفير، موجهًا نصيحة لجميع الشباب: “لا تستقيل خلال فترة تجربة العمل، وعليك أن تكمل فترة التجربة إلى نهايتها”.