قدم استشاري الغدد الصماء والسكري وزيادة الوزن محمد مدخلي الشكر إلى برنامج “الراصد” على استضافتهم خلال حديثه عن دواء مونجارو لعلاج السكري.

فيديو | استشاري غدد صماء وسكري وزيادة الوزن د. محمد مدخلي: عقار جديد سيصرف لمرضى السكر والسمنة يعيد معدلات السكر إلى طبيعتها.. ونتائجه في إنقاص الوزن قريبة لعمليات التكميم #الراصد pic.twitter.com/KUdXA82zgh — الراصد (@alraasd) September 5, 2022

دواء مونجارو:

ونوه في تغريدات له عبر تويتر بأن دواء مونجارو متوفر حاليًّا فقط في الولايات المتحدة الأمريكية، ويصرف فقط لمرضى السكري من النوع الثاني، وقد يتوقع حصوله على الاعتماد لاستخدامه في علاج زيادة الوزن بناءً على آخر دراسة منشورة، وأشار إليها في التغريدة المثبتة بحسابه.

وقال مدخلي في تصريحاته إلى “الراصد” المذاع على قناة الإخبارية: إن العقار الجديد الذي سيصرف لمرضى السكر والسمنة يعيد معدلات السكر إلى طبيعتها، ونتائجه في إنقاص الوزن قريبة لعمليات التكميم.

نتائج غير مسبوقة في إنقاص الوزن:

وأوضح مدخلي، خلال تغريدة سابقة له عبر حسابه، أن دواء تيرزيبيتايد الذي نزل مؤخرًا في السوق الأمريكي باسم مونجارو بعد اعتماده من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية لعلاج السكري من النوع الثاني، يحقق نتائج غير مسبوقة في إنقاص الوزن مقاربة لنتائج عمليات التكميم.