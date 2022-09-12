وجه الألماني جوليان نايجلسمان المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي بايرن ميونخ الألماني، رسالة تحذيرية للبولندي روبيرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة الإسباني، على خلفية لقاء الفريقين غدًا في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان النجم البولندي قبل شهرين من الآن رحل عن صفوف بايرن ميونخ منضمًا لصفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وتحدث نايجلسمان عن مواجهة اللاعب البولندي للبايرن قائلًا: “سأكون بغاية السعادة إذا تم الترحيب به من قبل مشجعينا بشكل جيد، هذا طبيعي عندما يقدم شخص ما الكثير للنادي، هذا هو الطريق الصحيح، لقد كان جزءًا مهمًا من عائلة بايرن ميونخ، ويسعدني رؤيته مرة أخرى”.

وأضاف مدرب البايرن: ” ليفاندوفسكي أكبر تهديد، يتمتع بحضور جيد، ويقوم بعمليات جري جيدة، ولكن إذا نجحنا في منعه من الحصول على الكرة، سيكون ذلك في غاية الصعوبة عليه، هو مطالب بالتسجيل، ولكن برشلونة لديه لاعبون خطيرون آخرون”.

أرقام مميزة لـ ليفاندوفسكي

وبعد مباراة برشلونة وفيكتوريا بلزن التشيكي الأربعاء الماضي، نجح اللاعب البولندي في المشاركة في 108 أهداف خلال 107 مباريات بدوري الأبطال، كذلك أصبح اللاعب البولندي ثالث أفضل هداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا بإحرازه 89 هدفًا متفوقًا على الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد والإسباني راؤول جونزاليس لاعب ريال مدريد السابق.

كذلك في عمر الـ34 عامًا والـ17 يومًا أصبح اللاعب البولندي أكبر لاعب سنًّا يسجل أهدافًا في أول ظهور له مع برشلونة في دوري أبطال أوروبا متفوقًا على السويدي هنريك لارسون.