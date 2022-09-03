قال الكرواتي ريزيتش المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي ضمك إن فريقه كان محظوظًا بالفوز على الخليج في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وأكد ريزيتش أن فريقه استحق الفوز على الخليج مضيفًا أن المباراة كانت صعبة للغاية.

مدرب ضمك سعيد بالفوز الصعب

وأشار ريزيتش إلى أنه يُثني على أداء الأرجنتيني زيلايا لاعب الفريق السابق مضيفًا أنه تم ضم البرازيلي برونو دوارتي لتنشيط الجانب الهجومي في فارس الجنوب.

وكان منصور حمزي بادر بالتسجيل لـ فارس الجنوب بالهدف الأول في الدقيقة الثامنة، ثم تعادل الخليج سريعًا عبر اللاعب عبدالقادر بدران بالخطأ في مرماه في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، واصل فارس الجنوب سعيه لإضافة الهدف الثاني، لينجح اللاعب الكرواتي دوماجوج أنتوليتش في إضافة الهدف الثاني لـ ضمك من ركلة جزاء بالدقيقة الـ93.

وأصبح رصيد فارس الجنوب بعد الفوز 6 نقاط في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد الخليج عند صفر من النقاط في دوري روشن السعودي.