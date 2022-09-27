مدير الصحة العالمية: تلقيت تهديدات بالقتل

كشف مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس عن أنه تلقى رسائل كثيرة تتضمَّن تهديدات بالقتل. وقال تيدروس في حوار مع صحيفة “واشنطن بوست” إن “هناك العديد من الرسائل وصلتني بها تهديدات بشكل مباشر عبر الرسائل النصية القصيرة.. وليس لدي أدنى فكرة حول كيفية حصولهم على رقمي”. تهديدات بالقتل وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية أنه اضطر إلى تثبيت جهاز إنذار في منزله، مضيفًا أنه يواجه دعوات متزايدة من موظفي مكتبه لاستخدام فريق حراسة بشكل دائم. وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن عالم المناعة الإثيوبي، البالغ 57 عامًا من العمر، تعرض بصفته رئيساً لمنظمة الصحة العالمية طوال فترة الوباء، لانتقادات من جميع الأطراف، بما فيها الولايات المتحدة والصين. واستولت السلطات الإثيوبية عام 2020، على منزل كان استأجره في العاصمة أديس أبابا، بعد تصريحات انتقد فيها طريقة تعامل الحكومة مع أزمة إقليم تيجراي، مسقط رأسه. انتهاء جائحة كورونا وفي تصريحات سابقة عن وباء كورونا، قال مدير منظمة الصحة العالمية للصحفيين، بأن الوباء الناجم عن فيروس كورونا المستجد شارف على النهاية الخطرة، وفق ما أوردت صحف دولية. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس :”إن العالم لم يكن قط في وضع أفضل لإنهاء جائحة كوفيد -19 وحث الدول على مواصلة جهودها لمكافحة فيروس كورونا”. وأضاف تيدروس للصحفيين في مؤتمر صحفي افتراضي”لم نصل بعد إلى النهاية. لكن النهاية تلوح في الأفق”.

تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news