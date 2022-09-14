اطلع مدير عام كلية الملك فهد الأمنية اللواء الدكتور علي بن عبدالرحمن الدعيج على جاهزية سير العملية التعليمية بالمعهد العالي للدراسات الأمنية مع انطلاق العام الدراسي الجديد واطلع على التجهيزات الخاصة بالقاعات الدراسية وجاهزية أعضاء هيئة التدريس والدارسين، والخطة الدراسية لدبلومات المعهد.

والتقى اللواء الدعيج بالدارسين في المعهد، واستمع إلى آرائهم ومتطلباتهم وملاحظاتهم وأجاب عن استفساراتهم وتساؤلاتهم، مقدمًا شكره للمنسوبي، وحاثًا إياهم على بذل مزيد من الجهد، والحرص على توفير بيئة تعليمية أكاديمية تضمن إعداد وتخريج كوادر ماهرة ومتمكنة.