أعلنت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بمدينة الرياض عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف لحملة الدبلوم فأعلى (منها وظائف لا تشترط الخبرة)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- أخصائي اتصالات.

2- أخصائي تطوير المحتوى.

3- أخصائي علاقات تربوية.

4- أخصائي الفعاليات والخدمات.

5- مُصمم جرافيك.

6- فني صيانة.

7- أخصائي علاقات عامة.

8- أخصائي وسائل التواصل الاجتماعي.

9- أخصائي التقييم الاستراتيجي والتطوير.

10- سكرتير.

11- المرشد العلمي.

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال.

– إدارة المشاريع.

– الاتصال والتواصل.

– التسويق.

– العلاقات العامة.

– الكيمياء.

– الفيزياء.

– بحوث العمليات.

– الضيافة.

– التصميم الجرافيكي.

– أو ما يعادلها.

طريقة التقديم:

– وأشارت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي: اضغط هنا