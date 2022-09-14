تعتزم العاصمة الفرنسية باريس إطفاء أضواء برج إيفل قبل ساعة من المعتاد، مع خفض درجة حرارة المياه في المسابح البلدية وتقليص تدفئة المباني العامة لتوفير الطاقة هذا الشتاء.

تفاصيل إجراءات فرنسا

وأعلنت رئيسة بلدية باريس، قرار إطفاء أضواء برج إيفل قبل ساعة من المعتاد، حيث سيتم إغلاقه عند الساعة 11:45 بدلاً من الواحدة بعد منتصف الليل.

كما سيتم إطفاء الإضاءة في المباني العامة في باريس عند الساعة العاشرة مساء اعتباراً من 23 سبتمبر، بينما ستنخفض درجة حرارة المياه في المسابح من 26 درجة مئوية إلى 25 درجة مئوية. وسيتم خفض التدفئة في المباني العامة إلى 18 درجة مئوية.

مدينة النور

لكن بعد هذه الإجراءات، أكدت رئيسة البلدية، آن هيدالغو أن فرنسا ستظل على الدوام مدينة النور.

خفض استهلاك الطاقة

وحسب قناة “العربية”، تهدف هذه الإجراءات إلى الامتثال لهدف الرئيس إيمانويل ماكرون بشأن خفض استهلاك الشركات والمنازل والسلطات البلدية من الكهرباء بنسبة 10% في ظل تقليص روسيا لإمدادات الغاز وارتفاع أسعار الطاقة.