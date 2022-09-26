مذكرة تفاهم لإنتاج تقاوي البطاطس بالسعودية

أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة لحاء للإنتاج الزراعي لإنتاج تقاوي البطاطس وإكثارها في السعودية. مجالات الاستثمار وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن مذكرة التفاهم حددت إطارًا عامًا للتعاون المشترك بين الطرفين، تشمل: 1- رغبة الطرفين في دراسة الاستثمار المشترك في مجال إنتاج تقاوي البطاطس وإكثارها، ووضع الأسس والشروط التي تحكم العلاقة بين الطرفين بخصوص هذا الاستثمار. 2- اتفاق الطرفين على توحيد جهودهما الاستثمارية والمشاركة بينهما لخدمة مصالحهما المشتركة. 3- اتفق الطرفان على تعيين مستشارين ماليين وقانونيين وفنيين مستقلين في حال رغبتهم أو تطلبت الجهات الرسمية ذلك. تفاصيل مذكرة التفاهم وتسري هذه المذكرة ابتداءً من تاريخ 01/10/2022م، وتنتهي في 30/04/2023م . وسيتم تحديد القيمة المالية الكاملة والإعلان عنها بعد إتمام أعمال الفحص النافي للجهالة من الناحية القانونية والمالية والتجارية.

تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news