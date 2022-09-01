وثق مقطع فيديو متداول، تقديم مذيع باكستاني تقريره عن حال بلاده بسبب الفيضانات التي اجتاحتها، وذلك من داخل الفيضانات.

وحسب ما ظهر في الفيديو الذي تم تداوله بكثاقة على مواقع التواصل الاجتماعي، لجوء المذيع إلى تقديم تقرير إخباري مصور عن الفيضانات التي تشهدها باكستان، وذلك في أعماق المياه التي تجرفه.

متمسك بصخرة

وظهر المذيع الذي انتشرت صوره على نطاق واسع في مختلف بقاع العالم داخل جوف الفيضانات وهو متمسك بصخرة لإنقاذ نفسه من المياه الجارفة.

ويمكن سماع المراسل وهو يصف الوضع في مياه المد العالي، التي تأخذه مع تدفقها، فيبدو كأنه غير قادر على التوازن أو الوقوف بشكل مستقيم.

غارق في المياه

كما أظهر المقطع المذيع وهو يستجمع قواه ويبتلع بعض ماء الفيضانات ويمسك بالمايكروفون في اليد الأخرى ويقدم تقريره الإخباري وكأنه يغرق.

وأعلنت السلطات الباكستانية ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات التي تجتاح البلاد إلى 1138 قتيلًا و1634 جريحًا.

وكشفت وزيرة التغير المناخي شيري رحمان أن ثلث بلادها “غارق تحت المياه” نتيجة الفيضانات الناجمة عن أمطار موسمية قياسية هذا العام.