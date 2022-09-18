تحدث الدكتور محمد آل سليمان، استشاري الأمراض المعدية، عن مخاطر استخدام أدوات الحلاقة في الصالونات دون تعقيم.

فيديو | مذيع #برنامج_اليوم مازحا: "أصبحنا نعرف غداء الحلاق من رائحة يديه".. واستشاري أمراض معدية يعلق: على "الزبون" أن يشترط التعقيم pic.twitter.com/OAPJqD7BmG — برنامج اليوم (@Studioekhbariy) September 18, 2022

فيديو | استشاري الأمراض المعدية د. محمد آل سليمان: مكائن التنعيم ناقلة للأمراض الجرثومية.. وكلما كثرت الشفرات كثرت الأضرار المترتبة لذلك ننصح باستخدام شفرة واحدة#برنامج_اليوم pic.twitter.com/TLRZrotVvm — برنامج اليوم (@Studioekhbariy) September 18, 2022

وخلال حديثه، مازح مذيع برنامج اليوم عبر قناة الإخبارية الطبيب قائلًا: “أصبحنا نعرف غداء الحلاق من رائحة يديه” في إشارة عن إهمال تعقيم اليدين من قبل عاملي الحلاقة.

بدوره، أكد محمد آل سليمان على ضرورة التأكد من استخدام شفرات ومعدات حديثة أثناء الحلاقة منعًا لانتشار الأمراض، مضيفًا: “لا بد أن تطلب من الحلاق أن يغسل يديه بالماء والصابون بسبب كورونا وغيرها”.

وأضاف: “من الضروري التأكد أن الحلاق يستخدم كريمًا للحلاقة لأن بعض المناطق تكون جافة وصعب حلاقتها وقد تسبب جروحًا أكثر”.

وأشار إلى أن الأمراض غير الجرثونية تكون بسبب احتباس الشعر تحت طبقة الجلد والتي تسبب بثورًا على الجلد وانتفاخات تحتاج لعلاج.

ونوه أنه كلما كثرت الشفرات كثرت الأضرار المترتبة، ناصحًا بضرورة استخدام شفرة واحدة.