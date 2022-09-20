اشتعلت موجة غضب وانتقادات على مواقع التواصل، من قبل أهالي القصيم، بالتزامن مع عرض مسلسل مرزوقة، والذين رأوا أن المسلسل يصور المرأة السعودية في القصيم بشكل غير لائق ويشوه صورتها.

قصة مرزوقة

ويتناول المسلسل قصة امرأة تدعى مرزوقة تجسد دورها الفنانة ريم عبدالله، والتي تتعرض للخيانة من قبل زوجها مع امرأة غنية، لتنفصل عنه ثم تقرر أن تخدع الرجال بجمالها للحصول على ثروتهم، بهدف أن تصبح أغنى امرأة في البلد.

وعلى الرغم من موجة الانتقادات التي نالت المسلسل، إلا أنه تصدر المركز رقم 10 في السعودية، وهو من بطولة ريم عبدالله، محمد الطويان، شمعة محمد، نور حسين، عبدالله المالكي، بدر محسن، عواد السهو، ومحمد القس، ويعرض على قناة mbc1 وشاهد vip.

انتقادات الجمهور

وعبر موقع تويتر أطلق المغردون وسمًا باسم مرزوقة مع توجيه انتقادات لصناع العمل والقائمين عليه وقناة mbc.

استنكرت نادرة قصة المسلسل وتمثيله لأهالي القصيم إذ علقت: “أولًا اللهجة غير متقنة بتاتًا، الأولى إذا بتسون مسلسل بلهجة معينة لازم تدرسونها صح، ثانيًا إذا بتمثلون المرأة القصيمية مثلوها بأدبها وسترها وأخلاقها ودينها ما هو حتى الغطاء عن الرجال ما يتغطون والثانية تغري رجال متزوج صديقتها اختاروا قصة مشرفة وإلا لا تمثلون القصيم”.

الإساءة للقصيم

وأكدت نورة السبيعي أن المسلسل يسيء للقصيم بشكل واضح متسائلة عن هدفه، وكتب حساب باسم E.M.R: “المسلسل ساذج جدًا يتحدث عن امرأة من إحدى المناطق تبيع شرفها وعرضها من أجل المال وجعل الرجل في قمة السذاجة والغباء مسلسل لا يليق بقيم وعادات مجتمعنا السعودي خسارة تضيع وقتك عليه”.

مخالف للواقع

واستنكر عبدالرحمن عبدالله المضيان من قصة المسلسل، مشيرًا إلى أنها تسيء للفتاة السعودية وخاصة القصيمية، إذ كتب معلقًا: “مسلسل مرزوقة، هل يمثل فعلاً الفتاة السعودية وتحديدًا الفتاة القصيمة؟، أحداث مسلسل لا تنتمي لواقعنا مطلقًا وإذا هناك بعض الحالات فهي تعتبر نادرة ولا تمثل فتياتنا كنا سابقًا ننتقد المسلسلات الكويتية بأنها لا تمثل المجتمع الكويتي المحافظ من المؤسف”.

لا يمثلنا

وكتبت آلاء: “لا يمثل لهجات القصيم ولا يمثل حياء بنات القصيم واختلاطهم بالرجال بكامل زينتهم لا غطاء ولا نقاب الغريب الزوج الأخ متقبلين الوضع …إلى هالدرجة بينسخونا من ديننا بكل سهولة”.