أعلن الرئيس السابق لمجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم عدم ترشحه للانتخابات البرلمانية القادمة، مشيرًا إلى أن القرار “مرحلي” وستعقبه “عودة ذات تأثير أقوى”.

بيان من الغانم:

وفي بيان نشره عبر حسابه في “تويتر”، قال الغانم: إنه سيترك “للأحداث القادمة أن تكشف عن بعض الحقائق المغيبة”، وأوضح بعض ملابسات قراره، ومنها أن قرار عدم الترشح “هو قرار مرحلي، ستعقبه عودة ذات تأثير أقوى، لنكمل مسيرة الحفاظ على مصلحة الوطن، وتعزيز مكتسبات المواطنين”.

وأشار إلى أن ذلك القرار المرحلي، “لا يعني إطلاقًا ابتعادي عن المشهد السياسي”، مضيفًا أن المرحلة الراهنة تتطلب “الوقوف صفًّا واحدًا خلف قيادتنا السياسية، والابتعاد عن الصراعات الشخصية، والماحكات السياسية”، داعيًا إلى “المشاركة الإيجابية، في الانتخابات البرلمانية”.

مسيرة مرزوق الغانم:

وتولى الغانم رئاسة مجلس الأمة عام 2013، وفاز بعضوية المجلس في أعوام 2006 و2008 و2009، ومجلس 2012 الملغى بحكم المحكمة الدستورية.

الغانم من مواليد عام 1968 وحاصل على إجازة في الهندسة الميكانيكية، وتولى منصب رئيس مجلس إدارة شركة بوبيان للبتروكيميائيات، ورئيس مجلس إدارة نادي الكويت الرياضي.