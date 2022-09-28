Icon

من “المواطن” لوزير التعليم : مقترحات وآراء Icon شحنة بطيخ بـ765 ألف قرص إمفيتامين Icon حساب المواطن: لا يجب الإفصاح عن العقار المرهون Icon تسجيل 132 إصابة جديدة بكورونا Icon جدل بجامعة القصيم بسبب البنطال والعباءة Icon دعوات تطالب السعودية بالتدخل لضبط سوق النفط Icon أمير عسير يشهد العفو عن مواطن قتل مقيمًا Icon 3 مقترحات بالإلغاء لوزير التعليم الجديد Icon تكليف متواصل من الملك لـ محمد بن سلمان لإدارة الملفات الهامة Icon الملك سلمان يرأس جلسات مجلس الوزراء حال حضوره Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بسبب أزمة حمدالله

مركز التحكيم في ورطة!

2022-09-28 الساعة 4:51
مركز التحكيم في ورطة!
المواطن - مروة نبيل

مواضيع ذات علاقة

لازالت أزمة مهاجم الاتحاد الحالي، المغربي عبدالرزاق حمدالله تستحوذ على الوسط الرياضي، ما جعل مركز التحكيم الرياضي عرضة لانتقادات قوية.

تعليق العقوبة

وقرر مركز التحكيم الرياضي، الشهر الجاري، تعليق العقوبة الصادرة من لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم بحق حمدالله، وعاد للمشاركة مع الاتحاد في المباريات الرسمية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
عبدالرزاق حمدالله
حمدالله – المصدر spl

انتقادات لمركز التحكيم

وأكدت تقارير صحافية، أن الاتحاد السعودي لكرة القدم رفض الدخول طرفَ نزاعٍ في استئناف الاتحاد وحمدالله ضد قرارات قضية التسجيلات، حيث إنه لا يمكن أن يكون طرفًا مع ناد سعودي ضد آخر حاليًا. وأشارت إلى أن الاتحاد السعودي يرى أن مركز التحكيم خالف القواعد الإجرائية باستبعاده منذ بداية النزاع، قبل أن يطلب عودته الآن طرفًا بعد انتهاء المهلة القانونية للاستئناف، بجانب عدم مخاطبته لمعرفة رأيه في قرار التدابير الوقتية.
عبدالرزاق حمدالله 1
حمدالله – المصدر @ittihad
وتفاعلت الجماهير مع هذه الأنباء وعدم نظامية قرار تعليق العقوبة عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ليصبح مركز التحكيم ضمن قائمة الأكثر تداولًا في السعودية، اليوم الأربعاء. وقال النقاد الرياضي خالد أبو غانم: “ختم الاتحاد السعودي ردّه على مركز التحكيم الرياضي؛ بأنّ اللجنة التحكيمية تكوّنت على أساس غير نظامي، وهذا ما يؤكد بطلان كل القرارات الصادرة عنها ؟!”. وتابع قائلًا: “إن صح الخبر فهذا يعني عدم أهلية مشاركة حمدالله وصحة احتجاج الرائد، ومن حق النصر الاحتجاج على مشاركته مع الاتحاد”.
عبدالرزاق حمدالله
حمدالله – المصدر @ittihad
وكتب الإعلامي عبدالله الفقيّر: “صدقًا عاجز عن فهم ما يحدث.. مركز التحكيم يصدر قرار تعليق عقوبة حمدالله، يتم اختيار محكمين للنصر والاتحاد، يشارك اللاعب ويحتج الرائد، ترفض لجنة الانضباط باتحاد القدم الاحتجاج”. وواصل قائلًا: “اتحاد القدم يرفض إجراءات المركز ويرفض الدخول كطرف في النزاع علمًا أن الانضباط جزء من اتحاد القدم”.
عبدالرزاق حمدالله
حمدالله – المصدر @ittihad
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

جامعة PNU: نظام الفصول الثلاثة يرفع مستوى...
السعودية اليوم

جامعة PNU: نظام الفصول الثلاثة يرفع مستوى...

السعودية اليوم
إنشاء أسواق حرة بالمنافذ يعزز انتعاش اقتصاد...
السعودية اليوم

إنشاء أسواق حرة بالمنافذ يعزز انتعاش اقتصاد...

السعودية اليوم
جامعة الأميرة نورة تستحدث 14 مقررًا إلكترونيًا
السعودية اليوم

جامعة الأميرة نورة تستحدث 14 مقررًا إلكترونيًا

السعودية اليوم
مواطنون ومقيمون في قبضة الأمن
أخبار أمنية

مواطنون ومقيمون في قبضة الأمن

أخبار أمنية
قائد مركبة يراوغ بين المركبات والمرور يتدخل
أخبار أمنية

قائد مركبة يراوغ بين المركبات والمرور يتدخل

أخبار أمنية
الملك سلمان : ذكرى اليوم الوطني اعتزاز...
الملك سلمان

الملك سلمان : ذكرى اليوم الوطني اعتزاز...

الملك سلمان
ديوان المظالم يصدر الحكم في دعوى رفعها...
آخر الاخبار

ديوان المظالم يصدر الحكم في دعوى رفعها...

آخر الاخبار
الأمر بالمعروف بالرياض تنفذ خطتها الميدانية مع...
السعودية اليوم

الأمر بالمعروف بالرياض تنفذ خطتها الميدانية مع...

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه