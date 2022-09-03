أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إقامة مزاد علني لبيع سيارات في جمرك جسر الملك فهد، وفق عدد من الضوابط والاشتراطات.

مزاد علني لبيع سيارات:

ومن المقرر أن يقام هذا المزاد، يوم الخميس الموافق 19 صفر 1444هـ الموافق 15 سبتمبر 2022 في تمام الـ9 صباحًا بساحات جمرك ميناء الملك عبدالعزيز- الدمام.

اشتراطات الدخول في المزاد:

وأوضحت الهيئة، عددًا من الاشتراطات والضوابط للدخول في المزاد وهي:

1- دفع مبلغ تأمين إلزامي قيمته 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

2- تقتصر المشاركة في مزاد “سيارات التشليح” على الحاملين فقط لرخصة العمل في مجال “تشليح السيارات”.

3- دفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة.

4- دفع عمولة السعي وقدرها 2.5%، علاوة على قيمة البيع.

5- يجب على المشتري إخراج السيارات المبيعة خلال 3 أيام للسيارات برسم الوارد، و10 أيام للسيارات برسم الصادر، وسيتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى.

6- يشترط التسجيل المسبق لحضور المزاد، إما بزيارة الصالة الشاملة بجمرك جسر الملك فهد أو بإرسال طلب التسجيل عبر البريد الإلكتروني.