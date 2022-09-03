أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إقامة مزاد علني لبيع سيارات في جمرك جسر الملك فهد، وفق عدد من الضوابط والاشتراطات.
مزاد علني لبيع سيارات:
ومن المقرر أن يقام هذا المزاد، يوم الخميس الموافق 19 صفر 1444هـ الموافق 15 سبتمبر 2022 في تمام الـ9 صباحًا بساحات جمرك ميناء الملك عبدالعزيز- الدمام.
اشتراطات الدخول في المزاد:
وأوضحت الهيئة، عددًا من الاشتراطات والضوابط للدخول في المزاد وهي:
1- دفع مبلغ تأمين إلزامي قيمته 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
2- تقتصر المشاركة في مزاد “سيارات التشليح” على الحاملين فقط لرخصة العمل في مجال “تشليح السيارات”.
3- دفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة.
4- دفع عمولة السعي وقدرها 2.5%، علاوة على قيمة البيع.
5- يجب على المشتري إخراج السيارات المبيعة خلال 3 أيام للسيارات برسم الوارد، و10 أيام للسيارات برسم الصادر، وسيتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى.
6- يشترط التسجيل المسبق لحضور المزاد، إما بزيارة الصالة الشاملة بجمرك جسر الملك فهد أو بإرسال طلب التسجيل عبر البريد الإلكتروني.
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